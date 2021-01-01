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Чотири сезони з Кремген UNI

Чутлива та ніжна – наша шкіра потребує пильної уваги та надійного захисту весь рік.

Сьогодні це дуже просто – достатньо завжди мати у своїй аптечці універсальний косметичний засіб.

Пори року

Весна

Відпочинок на природі можуть зіпсувати укуси комах! Як наслідок - свербіж, подразнення. Як заспокоїти шкіру?

Літо

Сонце не завжди лагідне до твоєї шкіри та може обпікати! Як усунути подразнення?

Осінь

Поривчастий холодний вітер пересушує шкіру. Як її відновити?

Зима

Мороз. Сніг. А чи в захваті від цього буде твоя шкіра? Дізнайся, що робити, щоб її захистити.

Весна

Відпочинок на природі можуть зіпсувати укуси комах! Як наслідок – свербіж, подразнення, запалення. Як заспокоїти шкіру?

Літо

Сонце не завжди лагідне до твоєї шкіри та може обпікати. Як зняти запалення?

Осінь

Поривчастий холодний вітер пересушує шкіру. Як її відновити?

Зима

Мороз. Сніг. А чи в захваті від цього буде твоя шкіра? Дізнайся, що робити, щоб її захистити.

Кремген UNI – універсальний крем на всі сезони!

Цей косметичний засіб стане помічником в різних ситуаціях: у побуті, на природі, на відпочинку та в дорозі. Замість декількох брендів в аптечці можна мати Кремген UNI. Він стане у пригоді всій родині!

Швидко поглинається Зволожує шкіру Пришвидшує регенерацію

Що входить до складу Кремген UNI:

Пантотенат кальцію (вітамін В5) Сприяє загоєнню ран, покращує процеси відновлення і регенерації шкіри, зменшує подразнення.

Бджолиний віск Створює захисний бар’єр для шкіри; тонізує, пом’якшує та зволожує шкіру (як натуральний зволожувач).

Рідкий парафін, вазелін та гліцерин Створюють захисний бар’єр, пом’якшують, сприяють збереженню вологи та пружності шкіри.

Цетеарил етилгексаноат
Сприяє зменшенню сухості шкіри.

Реклама косметичного засобу. Кремген UNI - косметичний засіб для зовнішнього застосування. Перед застосуванням косметичного засобу рекомендовано ознайомитись з маркуванням на упаковці.

Виробник: Терезія Компані с.р.о. (TEREZIA COMPANY s.r.o.), На Наврсі 997/14, 141 00 Прага 4, Чеська Республіка. Імпортер (прийняття претензій від споживачів): Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна", Україна, 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25, тел.+38(0432)523 049. Висновок ДСЕЕ №12.2-1803/9802 від 04.05.2020 року.
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