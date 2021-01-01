Чотири сезони з Кремген UNI
Чутлива та ніжна – наша шкіра потребує пильної уваги та надійного захисту весь рік.
Сьогодні це дуже просто – достатньо завжди мати у своїй аптечці універсальний косметичний засіб.
Чутлива та ніжна – наша шкіра потребує пильної уваги та надійного захисту весь рік.
Сьогодні це дуже просто – достатньо завжди мати у своїй аптечці універсальний косметичний засіб.
Відпочинок на природі можуть зіпсувати укуси комах! Як наслідок - свербіж, подразнення. Як заспокоїти шкіру?
Сонце не завжди лагідне до твоєї шкіри та може обпікати! Як усунути подразнення?
Поривчастий холодний вітер пересушує шкіру. Як її відновити?
Мороз. Сніг. А чи в захваті від цього буде твоя шкіра? Дізнайся, що робити, щоб її захистити.
Відпочинок на природі можуть зіпсувати укуси комах! Як наслідок – свербіж, подразнення, запалення. Як заспокоїти шкіру?
Сонце не завжди лагідне до твоєї шкіри та може обпікати. Як зняти запалення?
Поривчастий холодний вітер пересушує шкіру. Як її відновити?
Мороз. Сніг. А чи в захваті від цього буде твоя шкіра? Дізнайся, що робити, щоб її захистити.
Цей косметичний засіб стане помічником в різних ситуаціях: у побуті, на природі, на відпочинку та в дорозі. Замість декількох брендів в аптечці можна мати Кремген UNI. Він стане у пригоді всій родині!
Пантотенат кальцію (вітамін В5) Сприяє загоєнню ран, покращує процеси відновлення і регенерації шкіри, зменшує подразнення.
Бджолиний віск Створює захисний бар’єр для шкіри; тонізує, пом’якшує та зволожує шкіру (як натуральний зволожувач).
Рідкий парафін, вазелін та гліцерин Створюють захисний бар’єр, пом’якшують, сприяють збереженню вологи та пружності шкіри.
Цетеарил етилгексаноат
Сприяє зменшенню сухості шкіри.
Реклама косметичного засобу. Кремген UNI - косметичний засіб для зовнішнього застосування. Перед застосуванням косметичного засобу рекомендовано ознайомитись з маркуванням на упаковці.
Виробник: Терезія Компані с.р.о. (TEREZIA COMPANY s.r.o.), На Наврсі
997/14, 141 00 Прага 4, Чеська Республіка. Імпортер (прийняття претензій
від споживачів): Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко
Україна", Україна, 21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 25,
тел.+38(0432)523 049. Висновок ДСЕЕ №12.2-1803/9802 від 04.05.2020 року.
©2021 СУІП ТОВ «Сперко Україна». Всі права захищені.